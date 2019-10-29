Во Львове 19-летний водитель протаранил два забора и влетел во двор (видео)

Водитель не пострадал благодаря ремню безопасности.

Во Львове 19-летний водитель протаранил два забора и влетел во двор жилого дома.

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По информации патрульных, 19-летний водитель был трезвым, но просто не справился с управлением. Подозревают, что он не учел погодные условия, в частности мокрый асфальт во время дождя. Поэтому, слетев с дороги, не смог остановиться, даже наткнувшись на препятствия.

Отмечается, что от удара автомобиль сильно повредило, водитель не пострадал благодаря ремню безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве автобус с пассажирами въехал в daewoo Matiz.