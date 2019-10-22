Пролежало месяц в подвале: в Одессе нашли тело убитого мужчины

По предварительным данным, мужчина умер в результате нанесения резаных ран, в том числе, в область шеи.

В Киевском районе Одессы в подвале многоэтажного жилого дома обнаружили убитого мужчину.

Читайте такжеВ Одессе задержали иностранца, который расстрелял автомобиль и ограбил "Новую почту"Как сообщили в полиции, тело обнаружено вчера вечером в подвале 9-этажного дома, расположенного на улице Инглези.

Как предполагается, мужчина умер в результате нанесения резаных ран, в том числе, в область шеи.

По предварительным данным, труп, накрытый одеялом, пролежал в подвале около месяца. Сейчас правоохранители устанавливают личность убитого, которому на вид до 50 лет.

Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине сын жестоко расправился с матерью.