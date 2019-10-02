ГБР взялось за бойцов КОРДа, ликвидировавших стрелка

Госбюро расследует гибель иностранца как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Национальной полиции КОРД в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области, что привело к гибели гражданина Грузии.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

По предварительной информации, сотрудники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в Днепропетровске применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону работника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области. Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время спецоперации полицейские ликвидировали иностранца, который 10 дней назад на Оболони стрелял в сотрудников КОРДа. Во время сегодняшнего задержания злоумышленник ранил еще двоих спецназовцев, которые были госпитализированы.