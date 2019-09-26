В Харькове на территории психиатрической больницы изнасиловали женщину

На 34-летнюю женщину напал сосед.

На территории психиатрической больницы в Московском районе Харькова 32-летний мужчина изнасиловал женщину.

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Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Об изнасиловании 25 сентября в 23.00 сообщила 34-летняя женщина. Она рассказала, что на нее напал сосед. Его задержали, решается вопрос об уведомлении харьковчанину о подозрении в совершении преступления.

Мужчина нигде не работает, ранее был судим. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет заключения.