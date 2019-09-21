В Черновцах пьяный мужчина за рулем протаранил дом и устроил стрельбу (фото)

Злоумышленника задержали, ему инкриминируют хулиганство.

Вчера, 20 сентября, на улице Русской в Черновцах произошла стрельба. Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что 60-летний черновчанин в состоянии алкогольного опьянения протаранил здание и повредил стену.

Как сообщили в пресс-службе полиции, выйдя из автомобиля, правонарушитель произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет. Полицейские изъяли у злоумышленника оружие и направили его на экспертизу. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан на месте происшествия в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве бывший военный заблокировал мост Метро. Мужчина открыл стрельбу и угрожал взорвать мост.