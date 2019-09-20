Появилось видео, на котором "минер" моста Метро сбивает полицейский дрон

На видео видны кадры, как с самого дрона, так и с камеры видеонаблюдения, которая установлена на левом берегу Днепра возле моста.

В сети появилось оперативное видео, на котором видно как Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сбивает дрон полицейских.

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Его у себя в Facebook опубликовал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

На видео видны кадры, как с самого дрона, так и с камеры видеонаблюдения, которая установлена на левом берегу Днепра возле моста.

"Стрельба подозреваемого А.Белько, который три года с 2014 по 2017 прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения ССО, по двум полицейским наблюдательным дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривень) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Белько избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов. Белько объявили подозрение по статьям "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" и "хулиганство".