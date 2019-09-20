В Харькове на взятках задержали руководителя центра по работе с иностранными студентами (фото, видео)

В частности, чиновник требовал от иностранной студентки, у которой возникла академическая задолженность, одну тысячу долларов за не отчисление из учебного заведения.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении систематических взяток директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправную схему вымогательства и получения взяток с иностранных студентов заведения.

«В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность, служащий требовал одну тысячу долларов за «решение вопроса» и неотчисление из учебного заведения. К противоправной деятельности служащий привлек посредника - гражданина одной из стран Ближнего Востока», - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение директором центра первой половины неправомерной выгоды.

После получения второго «транша» в размере 500 долл. правоохранители задержали директора центра и посредника в рабочем кабинете в соответствии со ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), и избрание судом меры предосторожности.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2.