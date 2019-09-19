"Минеру" столичного моста Метро сообщено о подозрении по двум статьям

Завтра прокуратура будет обращаться в Днепровский райсуд Киева с ходатайством об избрании подозреваемому Алексею Белько меры пресечения.

Алексею Белько, который вчера в столице «заминировал» мост Метро, сообщено о подозрении.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, сегодня следователь Днепровского управления полиции сообщил о подозрении Белько, который вчера совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на мосту Метро и совершил хулиганские действия.

Максимец добавила, что его действия квалифицированы как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, и как хулиганство с применением огнестрельного оружия.

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Завтра прокуратура будет обращаться в Днепровский райсуд Киева с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного как подготовку к теракту. Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому стражи порядка огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

Сегодня, 19 сентября, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция сняла с Белько, который угрожал взорвать мост, подозрение в терроризме.

Крищенко отметил, что ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296) и ложное сообщение о минировании (ч. 2 ст.259).

Говоря о мотивах совершения преступления "минером", Крищенко заявил, что в ходе переговоров он жаловался на проблемы в личной жизни, отсутствие работы и денег, и что таким образом мужчина хотел привлечь внимание общества к своим проблемам.