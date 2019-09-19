В Киеве аноним "заминировал" все мосты - СМИ

Также неизвестный сообщил о заминировании родильных домов и ТРЦ в столице.

В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице.

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Об этом сообщают "Вартові Еспрессо".

По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.