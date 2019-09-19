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В Киеве аноним "заминировал" все мосты - СМИ

16:35, 19 сентября 2019
Происшествия
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В Киеве "заминировали" все мосты / фото УНИАН

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Об этом сообщают "Вартові Еспрессо".

По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.

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Теги: #Киев#минированиепогода в Киеве