В Киеве аноним "заминировал" все мосты - СМИ
16:35, 19 сентября 2019Происшествия
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Также неизвестный сообщил о заминировании родильных домов и ТРЦ в столице.
В Киеве "заминировали" все мосты / фото УНИАН
В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице.
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Об этом сообщают "Вартові Еспрессо".
По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.
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