"Просто хотел привлечь внимание": СМИ пообщались со знакомыми "минера" моста в Киеве

В части, в которой служил Белько, мнения о нем разделились.

Алексей Белько, который перекрыл мост Метро в Киеве и заявил о его минировании, за несколько месяцев до события сдал полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов. В части, в которой служил украинец, мнения о нем разделились. С одной стороны он имеет силу воли, патриотическую настроенность, а с другой – был психологически нестабильным.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на знакомых и сослуживцев Алексея Белько.

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На оккупированном полуострове у 42-летнего Алексея Белько осталась семья – бывшая жена Елена и сын-подросток. А в последнее время он жил с другой женщиной, с которой перед самым задержанием он просил правоохранителей связаться.

Как рассказал его друг из Крыма, Алексей считался в компании хорошим парнем, очень веселым. "Но ожидать от него можно было чего угодно!" – подчеркнул товарищ.

В Крыму Алексей работал кузнецом. По словам знакомых, он был мастером своего дела, мог выполнить любой заказ. Со своей семьей в Крыму он перестал общаться.

Сам же Алексей поехал в Киев восемь лет назад. "Мы догадывались, что он пошел на Донбасс воевать, хотя он никому об этом не рассказывал", – говорит его товарищ.

У Алексея есть несколько страниц в соцсетях, однако на своей основной, где много крымских друзей, он фото в форме не публикует.

На "запасной" странице в соцсети у него есть прошлогоднее фото с девушкой, возможно, той самой, с которой он уже давно живет в столице. Девушка по имени Елена также имеет отношение к военным, по словам знакомых, в последнее время у них отношения разладились. Виной стала якобы измена с ее стороны.

Его сослуживцы считают, что на такой отчаянный шаг Алексей пошел, потому что сейчас все на него навалилось. "И политика, и девушка, служба, война ... Все вместе. Видимо, не выдержал и решил действовать. У него есть дух, есть сила, у него другие ценности. Просто хотел привлечь внимание", – считает его бывший сослуживец.

Те, кто знал его на войне, так же говорят, что он нормальный парень. "С ним можно было всегда поговорить, обратиться к нему. Спокойный, никакой он не наркоман, как сейчас пишут. Он даже не пил", – рассказывает еще один бывший военнослужащий. Однако, как заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, Белько мог находиться под действием каких-то веществ.

Правда, в самой части в Броварах, где служил Алексей, мнения о нем очень неоднозначные. 26 июня Белько судили за самовольный уход из части, он просидел семь дней на гауптвахте.

Также в июне этого года Белько неожиданно сдал в Деснянское райуправление полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел в сейфе в доме в Черниговской области.

Напомним, вечером, 18 сентября, на мосту Метро мужчина остановил машину, вышел и заявил, что собирается взорвать мост.

Движение транспорта на мосту было перекрыто, поезда метро ходили только до станции "Арсенальная". Люди были вынуждены идти домой пешком.

За несколько часов силовики задержали и разоружили минера. Им оказался 42-летний выходец из Крыма, бывший военнослужащий Алексей Белько. У него дома провели обыски.