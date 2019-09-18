Избитому заму Кличко на голову наложили 14 швов
В КГГА подтвердили информацию о нападении на заместителя председателя КГГА Владимира Слончака и сообщили, что его увезли в реанимацию.
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Как написала пресс-секретарь Слончака Галина Шпак на своей странице в Facebook, сейчас чиновник в тяжелом состоянии.
"Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложили 14 швов на голову", - говорится в ее сообщении.
Как сообщалось, в Киеве неизвестные 17 сентября поздно вечером нанесли травмы различной степени тяжести заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку.
Напомним, 11 декабря Киевский городской председатель Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении Владимира Слончака на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий.