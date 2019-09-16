Во Львове эвакуировали три университета: полиция получила сообщение о заминировании
16:49, 16 сентября 2019Происшествия
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Специалисты ищут взрывчатку.
Во Львове эвакуировали три университета / фото УНИАН
В понедельник, 16 сентября, полиция Львова получила анонимное сообщение о заминировании трех местных университетов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.
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Взрывчатку якобы заложили в университете имени Ивана Франко, "Львовской политехнике" и Академии сухопутных войск.
На место выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Полиция проверяет все корпуса учебных заведений, поскольку аноним не назвал точных адресов.
Специалисты эвакуировали студентов и преподавателей.
Как сообщалось ранее, полиция получила сообщение о минировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений и гостиниц Львова.
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