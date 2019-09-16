Во Львове эвакуировали три университета: полиция получила сообщение о заминировании

Специалисты ищут взрывчатку.

В понедельник, 16 сентября, полиция Львова получила анонимное сообщение о заминировании трех местных университетов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

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Взрывчатку якобы заложили в университете имени Ивана Франко, "Львовской политехнике" и Академии сухопутных войск.

На место выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Полиция проверяет все корпуса учебных заведений, поскольку аноним не назвал точных адресов.

Специалисты эвакуировали студентов и преподавателей.

Как сообщалось ранее, полиция получила сообщение о минировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений и гостиниц Львова.