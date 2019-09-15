Под Ривне горела городская свалка (фото, видео)
Ночью 15 сентября неподалеку Ривне горела городская свалка.
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Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, информация о пожаре на свалке поступила на спецлинию "101" 14 сентября в 19:30.
Площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров. Осложняло работу спасателей сильное задымление. Огнеборцы работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
В 2:00 15 сентября пожар удалось полностью ликвидировать.
По сообщению пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области 16 сентября запланировано срочное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по рассмотрению вопроса обеспечения пожарной безопасности на полигоне бытовых отходов.
Как сообщал УНИАН, в конце июня на Ровенском свалке уже возникал пожар.