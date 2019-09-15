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Под Ривне горела городская свалка (фото, видео)

09:31, 15 сентября 2019
Происшествия
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Площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров / фото rv.dsns.gov.ua

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Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, информация о пожаре на свалке поступила на спецлинию "101" 14 сентября в 19:30.

Площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров. Осложняло работу спасателей сильное задымление. Огнеборцы работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В 2:00 15 сентября пожар удалось полностью ликвидировать.

фото rv.dsns.gov.ua
фото rv.dsns.gov.ua
фото rv.dsns.gov.ua

По сообщению пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области 16 сентября запланировано срочное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по рассмотрению вопроса обеспечения пожарной безопасности на полигоне бытовых отходов.

Как сообщал УНИАН, в конце июня на Ровенском свалке уже возникал пожар.

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Теги: #Ривне#пожар на свалке