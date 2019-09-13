Эксперты назвали причину обвала дома в Дрогобыче

Одной из причин обрушения эксперты называют потерю устойчивости несущей стены, которая дала трещину.

С целью полного установления причины обрушения дома в г. Дрогобыч Львовской области, в результате которого погибли восемь человек, необходимо провести гидрологические исследования.

Об этом, как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, в ходе брифинга заявил специалист ГП «Западный экспертно-технический центр Гоструда» Роман Колдра.

«Во время проведения технического и визуального обследования было установлено, что разрушение произошло вследствие того, что средняя несущая стена, на которую опираются две другие, была в непригодном для эксплуатации состоянии. После проведения более детальных экспертиз определили, что она - аварийная. Сам процесс, толчок, с которого это началось, требует более детального обследования», - отметил специалист.

По его словам, для полного установления причины нужно провести гидрологические исследования.

Со своей стороны, эксперт по инструментальному обследованию, доктор технических наук, профессор НУ «Львовская политехника» Богдан Демчина рассказал, что одной из причин является потеря устойчивости несущей стены, которая дала трещину.

По его словам, такое заключение удалось сделать, посетив подвал здания.

«Это разрушение специфическое, ведь оно - внезапное. В ходе проведения экспертиз мы выяснили, что кирпич, из которого построили несущую стену, не соответствует нормам. На сегодняшний день мы составили ЗD модель здания, и ждем заключения экспертизы геологов для того, чтобы провести дальнейшие расчеты», - добавил Демчина.

В свою очередь, директор ООО «Гео-Тех» Михаил Ярема рассказал, что на сегодняшний день уже проведен ряд геологических исследований.

«Наши исследования направлены на установление того, могла ли вода быть причиной обвала. Из работ, которые будут выполняться, - бурение скважины, пробы воды, а также будет выполнен ряд геофизических исследований и другие», - подчеркнул он.

Кроме того, первый заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский отметил, что проводится и оценочная экспертиза.

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Он подчеркнул, что после получения обобщенного заключения экспертов, который ожидается в течение трех недель, Львовская ОГА направит соответствующее представление Кабинету министров Украины относительно необходимой суммы для помощи жильцам, которые понесли потери в результате обрушения дома.

Лозинский добавил, что предварительная стоимость квартир для пострадавших жильцов, по оценке аналогичного жилья по городу на вторичном рынке, составляет 45 млн грн. Еще 2 млн грн - для материального возмещения убытков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обрушение произошло в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

Пострадавшим выделили из областного бюджета Львовщины более 1 млн грн.