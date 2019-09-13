На суд над насильником 12-летней девочки в Харькове не пустят СМИ (фото)
16:15, 13 сентября 2019Происшествия
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Насильника задержали 12 сентября.
Насильника задержали / MediaPort
Меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове будут избирать в закрытом режиме.
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Об этом MediaPort сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, говорится в сообщении СМИ в Telegram-канале.
Напомним, 12-летнюю школьницу, которая возвращалась домой с уроков, избил и изнасиловал неизвестный днем 11 сентября.
12 сентября около 16.00 полицейские задержали напавшего, безработного 34-летнего харьковчанина.
По словам начальника облуправления полиции Валерия Сокуренко, в телефоне задержанного есть видеозапись, подтверждающая его причастность к преступлению.
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