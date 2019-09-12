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Появились подробности зверского изнасилования 12-летней девочки в Харькове (видео)

15:11, 12 сентября 2019
Происшествия
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Изнасилованной девочке 12 лет / фото pixabay.com

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Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, девушка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, который ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.

Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего взяла с травмами и ушибами доставили в больницу.

Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее СМИ сообщали, что изнасилование девочки произошло возле жилого массива Горизонт. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете "АТБ" в том же районе.

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Теги: #Харьков#изнасилованиепогода в Харькове