В центре Одессы маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

По словам очевидцев, оба транспортных средства получили механические повреждения.

Сегодня в центре Одессы на перекрестке маршрутное такси столкнулось с троллейбусом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной в Одесской области, ДТП случилось на регулированном перекрестке улиц Большая Арнаутская и Канатная.

«Произошло столкновение маршрутного автобуса и троллейбуса. Есть пострадавшие, количество устанавливается», - заявили в пресс-службе.

По словам очевидцев, оба транспортных средства получили механические повреждения. На дороге образовался затор.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в ночь на 8 сентября произошла дорожная авария, в результате которой четыре человека погибли и еще четыре пострадали.