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В центре Одессы маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

16:20, 09 сентября 2019
Происшествия
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На дороге образовался затор / фото Думская

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной в Одесской области, ДТП случилось на регулированном перекрестке улиц Большая Арнаутская и Канатная.

«Произошло столкновение маршрутного автобуса и троллейбуса. Есть пострадавшие, количество устанавливается», - заявили в пресс-службе.

По словам очевидцев, оба транспортных средства получили механические повреждения. На дороге образовался затор.

фото: Думская
фото: Думская

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в ночь на 8 сентября произошла дорожная авария, в результате которой четыре человека погибли и еще четыре пострадали.

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Теги: #Одесса#ДТПпогода в Одессе