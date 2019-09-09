В центре Одессы маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие
16:20, 09 сентября 2019Происшествия
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По словам очевидцев, оба транспортных средства получили механические повреждения.
На дороге образовался затор / фото Думская
Сегодня в центре Одессы на перекрестке маршрутное такси столкнулось с троллейбусом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной в Одесской области, ДТП случилось на регулированном перекрестке улиц Большая Арнаутская и Канатная.
«Произошло столкновение маршрутного автобуса и троллейбуса. Есть пострадавшие, количество устанавливается», - заявили в пресс-службе.
По словам очевидцев, оба транспортных средства получили механические повреждения. На дороге образовался затор.
фото: Думская
фото: Думская
Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в ночь на 8 сентября произошла дорожная авария, в результате которой четыре человека погибли и еще четыре пострадали.
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