Псевдоминер больницы в Луцке получил 4,5 года тюрьмы

В феврале мужчина был приговорен к 4,5 годам заключения. Вчера апелляционный суд оставил этот приговор в силе.

Ривненский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении злоумышленника, который в апреле прошлого года заминировал больницу в Луцке.

Как сообщила пресс-секретарь Ривненского апелляционного суда Елена Кузьменко, 20 июня во время судебного заседания установлено, что 39-летний мужчина в апреле прошлого года по мобильному телефону сделал ложное сообщение о минировании областной больницы в Луцке.

Правоохранители оперативного разыскали его и задержали. Во время задержания он оказал сопротивление и разбил мобильный телефон патрульного.

7 февраля 2019 года дело рассматривалось в Луцком районном суде, где злоумышленнику было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

С этого времени мужчина под стражей не находился и оспаривал приговор.

При рассмотрении дела в Ривненском апелляционном суде стало известно, что мужчина совершил это преступление в состоянии алкогольного опьянения. В суде он раскаивался в содеянном.

Коллегия судей приняла решение приговор Луцкого горрайонного суда не менять. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

«В течение месяца мужчина и его адвокат могут обжаловать это решение в Верховном суде», - отметила Кузьменко.

По сведениям правоохранительных органов, это первый в регионе случай, когда «минер» получил за свои действия реальный срок лишения свободы.