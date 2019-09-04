В Полтаве педофил напал на ребенка посреди улицы

Нападение произошло около 17:00 по пути к жилому массиву "Красный путь".

3 сентября, в Подольском районе Полтавы неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

Об этом в Facebook сообщил начальник отдела коммуникаций Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.

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По его словам, нападение произошло около 17:00 по пути к жилому массиву "Красный путь".

Теперь полиция разыскивает преступника. Ему на вид около 25-30 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы темные короткие, над правой бровью и на левой щеке ссадины, на правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью на английском языке.

Правоохранители призывают всех, кто видел человека с подобными приметами, немедленно обратиться в полицию на номер 102.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 33-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней дочери своей гражданской жены.