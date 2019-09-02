На Запорожье нашли мертвым пропавшего перевозчика - убийцы закопали тело в поле (фото)
09:47, 02 сентября 2019Происшествия
289 0
Тело перевозчика, пропавшего с 30 на 31 августа, нашли в поле.
Убийц перевозчика задержали / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
В Запорожской области нашли мертвым пропавшего без вести вместе с личным авто Geely частного перевозчика.
Читайте также"Я ее бью, морда, как кисель уже, а она все орет": подросток из Харькова зверски убил девушку (фото)
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. "Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто", - написал он.
Двое преступников задержаны, сейчас продолжаются следственные действия.
Ранее в Килийском районе Одесской области был обнаружен застреленным пенсионер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter