На Запорожье нашли мертвым пропавшего перевозчика - убийцы закопали тело в поле (фото)

Тело перевозчика, пропавшего с 30 на 31 августа, нашли в поле.

В Запорожской области нашли мертвым пропавшего без вести вместе с личным авто Geely частного перевозчика.

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. "Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто", - написал он.

Двое преступников задержаны, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее в Килийском районе Одесской области был обнаружен застреленным пенсионер.