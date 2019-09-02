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На Запорожье нашли мертвым пропавшего перевозчика - убийцы закопали тело в поле (фото)

09:47, 02 сентября 2019
Происшествия
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Убийц перевозчика задержали / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. "Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто", - написал он.

Двое преступников задержаны, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее в Килийском районе Одесской области был обнаружен застреленным пенсионер.

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Теги: #убийство#Запорожская область