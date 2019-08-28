Под завалами жилого дома в Дрогобыче могут находиться люди - спасатели продолжают поиск

По факту взрыва в доме полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов ЖКХ) УК Украины.

Под завалами жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области могут находиться люди, спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

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Согласно сообщению, по состоянию на 6:00 в медицинские учреждения госпитализированы 7 пострадавших, в том числе четверо детей в возрасте 6, 9, 12 и 17 лет. Двое пострадавших, в том числе один ребенок - в тяжелом состоянии.

«По предварительной информации под завалами могут находиться еще три человека. Спасательные работы продолжаются», - сообщили во Львовской ОГА.

Как уточнили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, среди пострадавших 6-летний мальчик, две девочки в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 лет и 41 год.

По факту взрыва в жилом доме полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 2:46 в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в пгт Дрогобыч Львовской области произошел взрыв газа. В результате взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. По состоянию на 8:30 в результате взрыва погибли два человека и семь человек, в том числе четверо детей, госпитализированы.

В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.