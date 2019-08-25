Полиция начала расследование из-за обрушения моста в Харькове

Уголовное производство открыто по двум статьям.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту обрушения автомобильного моста в Харькове.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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По факту обрушения моста открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367(служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, в Харькове обрушилась часть автомобильного моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.

В «Укравтодоре» заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

В компании отметили, что проведенная в мае 2018 года экспертиза показала, что мост работоспособный и не относится к категории аварийных.

Мост построен в 1977 году.