Почему обвалися мост в Харькове: версия «Укравтодора»
Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.
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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).
«Согласно предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения», - сказано в сообщении.
Отмечается, что, согласно экспертизе, проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение (1977 года постройки) квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных не относилось.
Специалисты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения.
В настоящее время транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков-Довжанский.
Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедлено.
В результате происшествия никто не пострадал. Движение по этому участку закрыто.
По результатам обследования будет принято решение о восстановлении либо участка моста, либо необходимости полной реконструкции мостового сооружения, добавили в «Укравтодоре».