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Пожар в "Токио Стар": в реанимации остаются двое пострадавших

20:45, 20 августа 2019
Происшествия
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В общей сложности в двух больницах находятся семь человек / фото ГСЧС

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, на сегодня состояние двоих потерпевших не позволяет перевести их в обычное отделение.

В частности, по одному человеку остаются в реанимациях ожогового центра Городской клинической больницы №10 и Одесского областного медицинского центра.

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В общей сложности в двух больницах находятся семь человек, в том числе, 16-летняя девушка.

Кроме того, как уточнили в региональном главке Нацполиции, неопознанным остается одно тело.

Таким образом, из девяти погибших опознаны восемь: двое из города Балта Одесской области (юноша 2002 г. р. и девушка 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина 1995 г. р. и женщина 1996 г. р.), 58-летний житель Днепропетровской области, 73-летняя гражданка Австралии, а также жители Сум - 10-летняя девочка и ее мама.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных – жительница Херсонской области. Вчера стало известно, что в числе погибших – ребенок и гражданка Австралии.

Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца гостиницы «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного. Сегодня он взят под стражу.

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Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе