В Житомирской области задержали иностранца, который похитил и вывез за границу 25-летнюю девушку

Во время задержания, которое провели бойцы спецподразделения ГУНП Житомирской области, у мужчины изъято оружие.

В Коростене Житомирской области правоохранители задержали иностранца, который похитил и вывез за границу 25-летнюю девушку.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 18 августа в Коростене правоохранители задержали 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы.

Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст.147 (Захват заложников) и ч.3 ст.149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Установлено, что потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения. Из-а агрессивного характера мужчины девушка решила прекратить общение с ним и уехала из города на работу в Киев. Однако иностранец, который время от времени приезжал в Коростень по делам, начал преследовать девушку.

Так, в начале июля этого года иностранец вместе с сообщником приехал в дом, где раньше проживала девушка, и стал угрозами требовать от ее матери сообщить местонахождение девушки. Применяя физическую силу и электрошокер, злоумышленник заставил женщину позвонить дочери и попросить её приехать домой.

Когда девушка зашла в дом, там её ожидал иностранец. Он заставил девушку поехать с его сообщником за границу, шантажируя тем, что возьмет ее мать в заложники.

Таким образом девушка оказалась на родине иностранца. В то же время, полиция не указывает, в какую именно страну вывезли девушку. Вернуться в Украину ей удалось в начале августа и она обратилась в полицию.

Следователи установили, что в середине августа мужчина снова пересек границу Украины.

Вчера, 18 августа, вооруженный злоумышленник был задержан в момент, когда он, угрожая пистолетом, снова пытался заставить свою жертву пойти с ним.

При задержании иностранец пытался избавиться от пистолета, выбросив в мусорную урну. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника иностранца, его личность уже установлена. В соответствии с украинским законодательством, задержанному иностранцу грозит до 15 лет тюрьмы.