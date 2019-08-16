На трассе Киев-Одесса перевернулся бензовоз

Проводится перекачивание горючего в другую цистерну.

На автомобильной дороге Киев-Одесса в Киевской области перевернулась автоцистерна с бензином.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«15 августа в 17.49 на 135-м км автодороги Киев-Одесса вблизи с. Снежки Ставищенского района съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином (емкостью 38 куб. м). Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 16 августа проводится перекачивание горючего в другую цистерну.

От ГСЧС привлечены 22 человека личного состава, а также 5 единиц техники.