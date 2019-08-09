В результате ДТП под Житомиром в больнице находится 12 человек, трое из них - дети

Водитель «BMW» потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку. В результате столкновения иномарка загорелась.

В результате ДТП под Житомиром из 24 пострадавших в больнице находится 12 человек, из них — трое детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, уже известно, что на автодороге “Житомир-Черновцы” произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Volkswagen» и автомобиля «BMW».

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После аварии в больницу доставили 24 человека, 12 из них сейчас госпитализированы, причем трое из них — дети.

На месте аварии до сих пор работают следственно-оперативные группы полиции и экстренные службы. Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля «BMW», двигаясь в направлении Житомира во время обгона выехал на обочину дороги, где потерял управление. Его «BMW» выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный микроавтобус «Volkswagen LT35D» сообщением «Киев-Хмельницкий». Маршрутка ехала навстречу. И ею управлял 35-летний водитель из Хмельницкой области. После столкновения с маршруткой автомобиль загорелся. Спасатели локализовали пожар, также на месте работали 5 бригад «скорой помощи».

Как сообщал УНИАН, авария произошла около 13.10 возле села Тетеровка Житомирского района.