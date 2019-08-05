На Львовщине столкнулись байкеры – среди пострадавших есть несовершеннолетние пассажирки

В результате столкновения телесные повреждения получили пять человек.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух мотоциклов пострадали пять человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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ДТП произошло в воскресенье, 4 августа, около 3.50 в Сокальском районе.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись «Ява», которым управлял 20-летний житель одного из сел района, и Viper под управлением 23-летнего односельчанина.

В результате столкновения телесные повреждения получили пять человек – водители транспортных средств, 20-летний пассажир «Явы» и две пассажирки Viper в возрасте 16 и 17 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Яворовском районе Львовской области в результате лобового столкновения иномарки с мотоциклом, на месте происшествия погиб 17-летний юноша, его ровесник в тяжелом состоянии находится в больнице.