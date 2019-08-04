У пострадавшей констатировали сотрясение мозга, напавшего задержали.

В Ривне злоумышленник избил женщину-полицейского, прибывшую на вызов о домашнем насилии.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, ЧП произошло около 23-х часов 3 августа во время обработки вызова о домашнем насилии.

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Когда 26-летняя женщина-полицейский начала общаться с 45-летним мужем заявительницы, тот начал хватать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду.

«Затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и решают вопрос о сообщении 45-летнему мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.