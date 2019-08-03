На Полтавщине СБУ разоблачила группировку торговцев оружием

Оружие злоумышленники сбывали на территории региона, в частности представителям криминальных кругов.

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с незаконным оборотом средств поражения 2 августа блокировали в Днепропетровской области деятельность группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

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Об этом сообщает пресс-служба облуправления СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители одного из райцентров области, занимались переработкой до боевого состояния образцов стрелкового оружия. Готовую "продукцию" злоумышленники сбывали на территории региона, в частности представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной реализации одним из организаторов группировки средств поражения.

Во время санкционированных следственных действий по местам жительства фигурантов производства правоохранители изъяли два автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматический пистолет-пулемет АС-26, пять пистолетов ПМ, два пистолета "Зораки" и пистолеты ТТ. Также выявлено два устройства для отстрела патронов калибра 5,65 мм, два "глушителя" для стрелкового оружия и около тысячи патронов различного калибра.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении организатору группы подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по выявлению и блокированию незаконных действий проводились совместно с полицией.