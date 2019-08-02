В КГГА прокомментировали обвал части Паркового моста

В КГГА заверяют, что парковый пешеходный мост, несмотря на падение конструкций, безопасен для пешеходов.

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов.

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В сообщении на сайте КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор» отмечается, что «парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП «Киевавтодормост».

При этом сообщают, что на мосту проводятся дополнительные обследования.

По результатам осмотра выявлено, что «произошло падение железобетонных конструкций (противесов) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный)».

«Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров.