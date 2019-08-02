Лил прямо в рот: женщина, которую муж облил кипятком, дала комментарий журналистам (видео)

Накануне между парой произошла ссора. Мужчину сейчас ищет полиция.

Жительница Запорожья, которую облил кипятком сожитель, находясь в больнице, дала интервью журналистам. Она сказала, что мужчина лил ей кипяток прямо в рот. Накануне между парой в парке произошла ссора.

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"Что-то ему не понравилось, я так и не поняла, что. Мы вместе легли спать, все нормально было... А утром, часов в шесть, я просыпаюсь от того, что он льет кипяток", - рассказала 25-летняя Анастасия Шаповалова, говорится в сюжете ТСН.

Сразу после этого злоумышленник бросился бежать, его ищет полиция. Пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимации, у нее обожжены 20% тела. Сейчас ее пытаются спасти врачи.

Известно, что у пары двое маленьких детей четырех и шести лет.