Стали известны подробности смерти популярного диджея, разбившегося в ДТП

Прощание с диджеем состоится сегодня в 13.00 на улице Оранжерейной в Киеве.

Вчера в результате ДТП на Проспекте победы в Киеве погиб известный украинский диджей Александр Лысогор, выступающий под псевдонимом Gabber.

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Мужчина умер в больнице в результате тяжелых травм. Как сообщила его коллега Юлия Киндеева, у него диагностировали переломы ребер, таза, ушиб сердца и кровоизлияние в легкие.

"Перелом всех рёбер, таза, ушиб сердца, кровь в лёгких. Сердце просто не выдержало, и он скончался на операционном столе", - рассказала Киндеева.

По ее словам, прощание с Лысогором состоится сегодня в 13.00 на улице Оранжерейной в Киеве. Похороны диджея пройдут на его родине - городе Звенигородка Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, на проспекте Победы мотоцикл диджея подрезало авто. По словам его друзей, автомобиль проехался по мужчине, в результате чего он получил тяжелые травмы.