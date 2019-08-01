В центре Киева грузовик случайно залил бетоном более 800 метров улицы (фото)

ДЭУ Шевченковского района намерено обратиться в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненные убытки.

В четверг, 1 августа, на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве бетоновоз случайно залил бетоном 800 метров дороги (от ул. Дмитриевской до дома №15).

Об этом говорится в сообщении коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Факт зафиксировал неравнодушный водитель и сразу сообщил в ДЭУ Шевченковского района КК «Киевавтодор». Дорожники, которые приехали на место, вызвали инспекторов КП «Киевблагоустройство» и работников полиции.

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«Также на место приехал представитель компании, которая занимается транспортировкой бетона. Мужчина угрожал работникам ДЭУ Шевченковского района и отказался оплачивать уборку разлитого бетона», - сообщают в «Киевавтодоре».

Полиция составила протокол об административном нарушении, в котором не говорится о возмещении затрат водителем бетоновоза или компанией.

«Хотя, актом обследования участка улично-дорожной сети четко говорится, что «участок признан загрязненным бетоном», - отметили в коммунальной корпорации.

Убрали разлитый бетон дорожники собственными силами в течение часа после инцидента, пока он не затвердел.

ДЭУ Шевченковского района намерено обратиться в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненные убытки.