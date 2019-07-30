В Одессе нацгвардеец, пытавшийся застрелиться в райсуде, остается в критическом состоянии

Вчера пострадавшего прооперировали. Медики пока воздерживаются от прогнозов.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который вчера был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, остается в критическом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, 20-летний потерпевший, госпитализированный в одесскую городскую больницу №10 (Малиновский район Одессы), находится в реанимации.

Медики оценивают его состояние, как «критически тяжелое, стабильное».

«Врачи не дают никаких прогнозов», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на территории Киевского районного суда Одессы был обнаружен военнослужащий Национальной гвардии с огнестрельным ранением.

Вчера потерпевшего, призванного на службу из Тернополя в мае текущего года, прооперировали.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.