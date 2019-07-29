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В Харькове на глазах у прохожих застрелили мужчину

10:54, 29 июля 2019
Происшествия
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В Харькове на глазах у прохожих застрелили мужчину / фото Нацполіція Украина

Об этом сообщают в социальных сетях, передает издание "Город Х".

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Отмечается, что убийство произошло на глазах у прохожих.

"Около часа ночи обнаружен труп парня, огнестрел", - говорится в сообщении.

Как рассказали свидетели, на мужчину напало лицо, одетое во все черное. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции. Подробности и официальная информация устанавливаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове патрульные сбили женщину и трехлетнего мальчика.

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Теги: #Харьковпогода в Харькове