В Харькове на глазах у прохожих застрелили мужчину

Полиция расследует преступление.

Ночью, 29 июля, в Харькове на улице Молочной, 20, застрелили мужчину.

Об этом сообщают в социальных сетях, передает издание "Город Х".

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Отмечается, что убийство произошло на глазах у прохожих.

"Около часа ночи обнаружен труп парня, огнестрел", - говорится в сообщении.

Как рассказали свидетели, на мужчину напало лицо, одетое во все черное. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции. Подробности и официальная информация устанавливаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове патрульные сбили женщину и трехлетнего мальчика.