В Харькове на глазах у прохожих застрелили мужчину
10:54, 29 июля 2019Происшествия
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Полиция расследует преступление.
В Харькове на глазах у прохожих застрелили мужчину / фото Нацполіція Украина
Ночью, 29 июля, в Харькове на улице Молочной, 20, застрелили мужчину.
Об этом сообщают в социальных сетях, передает издание "Город Х".
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Отмечается, что убийство произошло на глазах у прохожих.
"Около часа ночи обнаружен труп парня, огнестрел", - говорится в сообщении.
Как рассказали свидетели, на мужчину напало лицо, одетое во все черное. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции. Подробности и официальная информация устанавливаются.
Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове патрульные сбили женщину и трехлетнего мальчика.
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