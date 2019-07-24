В Чехии микроавтобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП, погибла женщина (фото)
На переезде в Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице попала в аварию маршрутка с украинскими заробитчанами.
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Об этом сообщает mukachevo.net. По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его перед поездом. В результате бус столкнулся с поездом, погибла женщина.
Закарпатские СМИ сообщают, что погибшая родом из Тячевского района. Также, по данным СМИ, в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.
По информации чешских полицейских, после совершения аварии водитель микроавтобуса пытался скрыться с места происшествия.
Как сообщал УНИАН, утром 7 июля в Польше попал в ДТП автобус с украинской регистрацией, ехавший в направлении Вроцлава. Пятеро украинцев были госпитализированы.