В Чехии микроавтобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП, погибла женщина (фото)

Водитель маршрутки попытался проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.

На переезде в Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице попала в аварию маршрутка с украинскими заробитчанами.

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Об этом сообщает mukachevo.net. По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его перед поездом. В результате бус столкнулся с поездом, погибла женщина.

Закарпатские СМИ сообщают, что погибшая родом из Тячевского района. Также, по данным СМИ, в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.

По информации чешских полицейских, после совершения аварии водитель микроавтобуса пытался скрыться с места происшествия.

Как сообщал УНИАН, утром 7 июля в Польше попал в ДТП автобус с украинской регистрацией, ехавший в направлении Вроцлава. Пятеро украинцев были госпитализированы.