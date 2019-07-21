Во Львовской области вандалы обрисовали краской часовню XVII века

Неизвестные разрисовали желтой краской стены, двери и крест часовни св. Параскевы Пятницы.

В поселке Подкамень Бродовского района Львовской области неизвестные в ночь на 20 июля обрисовали краской входные двери и крест часовни св. Параскевы Пятницы, которая принадлежит Православной церкви Украины.

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Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, вандалы облили желтой краской двери, порог часовни и установленный на территории двора крест. Также местами краской нарисовали кресты на стенах, а ее остатки разлили во дворе.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ведется расследование.

Часовня св. Параскевы Пятницы была построена в первой половине XVII в. в стиле позднего барокко и является памятником архитектуры национального значения.