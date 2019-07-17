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В Киеве на Контрактовой площади начал пенится фонтан (фото)

12:08, 17 июля 2019
Происшествия
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В Киеве запенился фонтан / фото Киев Оперативный

Как сообщили в группе "Киев Оперативный", неизвестные налили в фонтан моющее средство.

"На Контрактовой площади кто-то налил в фонтан какое-то моющую жидкость. Зачем?", - говорится в сообщении.

фото Киев Оперативный

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 июля неизвестные покрасили фонтаны на столичном Майдане независимости.

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Теги: #Киев#фонтанпогода в Киеве