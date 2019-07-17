В Киеве на Контрактовой площади начал пенится фонтан (фото)

Неизвестные налили в фонтан моющее средство.

На Контрактовой площади в Киеве начал пенится фонтан.

Как сообщили в группе "Киев Оперативный", неизвестные налили в фонтан моющее средство.

"На Контрактовой площади кто-то налил в фонтан какое-то моющую жидкость. Зачем?", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 июля неизвестные покрасили фонтаны на столичном Майдане независимости.