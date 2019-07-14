На николаевском вокзале в мусорке нашли тело младенца
На николаевском вокзале в мусорнике нашли тело новорожденного ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
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Сообщение о том, что на 12-й платформе междугороднего автовокзала в Ингульском районе Николаева в контейнере для мусора обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка, поступило в полицию в воскресенье, 14 июля.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает личность роженицы.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области 31-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета.