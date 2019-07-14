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На николаевском вокзале в мусорке нашли тело младенца

20:07, 14 июля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / пресс-служба полиции Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Сообщение о том, что на 12-й платформе междугороднего автовокзала в Ингульском районе Николаева в контейнере для мусора обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка, поступило в полицию в воскресенье, 14 июля.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт, продолжаются первоочередные следственные действия.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также устанавливает личность роженицы.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 31-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета.

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Теги: #Николаев#новорожденныепогода в Николаеве