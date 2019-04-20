В Одесской области роженица выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму

По словам роженицы, ребенок родился мертвым.

В Одесской области 31-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области, женщина сама обратилась к правоохранителям и сообщила, что в ночь на 2 апреля она дома родила мертвого мальчика, тело которого, испугавшись, выбросила в туалетную яму.

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"Установлено, что во время беременности женщина на учете у врачей не состояла, рожала без медицинской помощи. Кроме того, роженица уже имеет несовершеннолетнюю дочь, которая сейчас воспитывается в детском приюте", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и причину смерти младенца. Для этого его тело направили на экспертизу. Отмечается, что следов насилия на теле ребенка не обнаружено.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте в Харькове на городском кладбище обнаружили тело новорожденного мальчика, которое было завернуто в пакет.