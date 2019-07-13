ЧП с белорусским самолетом в "Жулянах": появилось видео с места крушения

В "Жулянах" прокомментировали блокирование работы аэропорта .

В сети опубликовали видео крушения белорусского самолета в столичном аэропорту "Киев" (бывший "Жуляны"). На борту лайнера находилось 139 человек.

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Запись ЧП в Facebook опубликовал пользователь Александр Сирота, который летел этим рейсом.

"Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей", - написал он.

Сирота отметил, что службы аэропорта быстро среагировали на ЧП.

"Отдельно могу сказать, что работа бортпроводников была выше всяких похвал! Очень грамотно, спокойно, не допуская паники организовали эвакуацию. Молодцы! Поэтому всем рекомендую; надо слушать этих людей, они работают, что бы при необходимости сохранить нам жизнь!" - добавил Александр Сирота.

Позже аэропорт "Жуляны" ("Киев" имени Игоря Сикорского) сообщил подробности инцидента с самолетом белорусской авиакомпании Belavia Airlines, из-за которого почти полсуток заблокирована работа аэропорта. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Отмечается, что 12 июля 2019 года в 23:40 воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на ВПП выкатилось за пределы полосы.

Ни один из 139 пассажиров и 5 членов экипажа, которые находились на борту самолета, в результате инцидента не пострадал. Всех пассажиров были эвакуированы и доставлены в терминал "А".

Сейчас осуществляются мероприятия по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы.

"Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - резюмировали в сообщении.