В Германии столкнулись два истребителя (видео)

Обломки самолетов упали на населенные пункты.

В Германии в понедельник, 24 июня, столкнулись два истребителя ВВС ФРГ Eurofighter.

Об этом сообщает издание Focus Online, ссылаясь на региональные власти.

Авиакатастрофа произошла на федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания

Сообщается, что пилоты катапультировались, ведутся их поиски. В районе крушения самолетов начался лесной пожар. Обломки самолетов упали на населенные пункты.

Как сообщал УНИАН, в мае два самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Праги, никто не пострадал.