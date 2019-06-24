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В Германии столкнулись два истребителя (видео)

16:07, 24 июня 2019
Мир
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Иллюстрация УНИАН

Об этом сообщает издание Focus Online, ссылаясь на региональные власти.

Авиакатастрофа произошла на федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания

Сообщается, что пилоты катапультировались, ведутся их поиски. В районе крушения самолетов начался лесной пожар. Обломки самолетов упали на населенные пункты.

Как сообщал УНИАН,  в мае два самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Праги, никто не пострадал.

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Теги: #авиакатастрофа#Германия