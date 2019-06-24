В Германии столкнулись два истребителя (видео)
16:07, 24 июня 2019Мир
920 0
Обломки самолетов упали на населенные пункты.
Иллюстрация УНИАН
В Германии в понедельник, 24 июня, столкнулись два истребителя ВВС ФРГ Eurofighter.
Об этом сообщает издание Focus Online, ссылаясь на региональные власти.
Авиакатастрофа произошла на федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания
Сообщается, что пилоты катапультировались, ведутся их поиски. В районе крушения самолетов начался лесной пожар. Обломки самолетов упали на населенные пункты.
Как сообщал УНИАН, в мае два самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Праги, никто не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter