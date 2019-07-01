В шести детсадах Житомира обнаружили некачественную питьевую воду
В шести детских садах Житомира питьевая вода не соответствует гигиеническим и микробиологическим нормативам.
Об этом сообщили в Государственном учреждении «Житомирский областной лабораторный центр» Министерства здравоохранения Украины.
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«В период с 24-25.06.2019 г. в г. Житомире отобраны и исследованы 23 пробы воды централизованного снабжения, в т.ч., на пищеблоках детских учебных заведений», - сказано в сообщении.
Как отмечается, лабораторные исследования показали несоответствие питьевой воды требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.
Согласно сообщению, питьевая вода не соответствует нормам в детсадах №37,№55, №56, №58, №66, №70 и в областном детском противотуберкулезном санатории «Лесной берег».