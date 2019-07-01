В Киеве задержали пьяного водителя, который попытался по газону выехать на новый пешеходный мост (фото)

Инцидент произошел в воскресенье, около 5 часов утра.

Полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался уехать на пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском в Киеве.

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Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции.

«30 июня, около 5 часов утра, инспектора, которые патрулировали пешеходный мост, увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на пешеходный мост», - говорится в сообщении.

Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД. Во время проверки его документов у мужчины выявили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью драгера в присутствии двух свидетелей, прибор показал результат - 0,58 промилле. Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.

Как сообщал УНИАН, 25 мая мэр Киева открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.

Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

В июне в Патрульной полиции Киева сообщали, что установили личность предполагаемого водителя, который накануне на автомобиле выехал на пешеходно-велосипедный мост.