Во Львове масштабный пожар - горит локомотивное депо возле вокзала (фото, видео)

По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается ликвидация.

Во Львове сегодня вспыхнул пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад", расположенного вблизи железнодорожного вокзала.

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Как сообщается на сайте областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на улице Таллиннская, 1, поступило спасателям в 17:01.

Возгорание возникло на территории локомотивного депо в ремонтном цехе. Горит кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, в тушении задействованы 17 спецавтомобилей.

По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается ликвидация.

"Угрозы для населения, прилегающих зданий, железнодорожного вокзала нет", - отмечается в сообщении.

Справка. Локомотивное депо "Львов-Запад" - обособленное структурное подразделение службы локомотивного хозяйства Регионального филиала "Львовская железная дорога" акционерного общества "Укрзализныця". Расположено вблизи станции "Львов", которая обслуживает перевозки Львовского железнодорожного узла.