"Заставляли признаться в краже": четырех полицейских из Днепра подозревают в пытках задержанного

Правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в пытках человека четырем полицейским Индустриального отделения полиции Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Читайте такжеПеред судом предстанут семь полицейских, которые прикрывали воров на столичном вокзале

Отмечается, что четверо правоохранителей в ноябре 2018 года задержали 26-летнего жителя Днепра. Применяя силу, они заставляли его признаться в краже.

Экспертиза обнаружила у потерпевшего многочисленные телесные повреждения средней степени тяжести.

Если бы мужчина признался в преступлении, ему было бы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему). Такое обвинение наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Полицейским объявили о подозрении в пытках по предварительному сговору группой лиц и превышении власти или служебных полномочий. Также следователи ГБР направили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от должностей.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.