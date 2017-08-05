Российский певец Газманов приехал с концертом в оккупированный Луганск – СМИ

Российский певец Олег Газманов и группа "Эскадрон" приехали с концертом во временно оккупированный боевиками украинский Луганск. Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте такжеПрокуратура Крыма открыла дело по факту визита Scooter на оккупированный полуостров«Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину. Пускай. Я для своих людей, для тех, кому нужен. Я нужен здесь (на Донбассе - ред.), и я здесь", - сказал Газманов перед концертом в Луганске.

При этом он выразил готовность еще раз приехать в оккупированный Донбасс. "Я бы хотел в следующую раз приехать сюда, в страну, которая свободная, независимая, мощная, в которой все счастливы люди, в которой дети смеются, радуются. Я хотел бы всем пожелать, чтоб в следующий раз, чтоб это было скоро, я приехал бы в страну, которая ничего не боялась, и все было бы хорошо, — добавил Газманов.

Как сообщал УНИАН, в августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало список из 14 деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности государства. Перечень Минкульту предоставила Служба безопасности Украины. В нем среди прочих был Газманов.