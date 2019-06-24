"Офицеры, россияне": в Харькове разгорелся скандал из-за песни Газманова на выпускном нацгвардейцев (видео)

В соцсети жена одного из выпускников Татьяна Лавриненко опубликовала видео с праздника.

В Харькове выпускники Академии Национальной гвардии станцевали со своими близкими под пропагандистскую песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".

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Подтверждающее видео появилось в Instagram жены одного из выпускников. На это обратил внимание бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора", активист Сергей Стерненко.

По данным активиста, инцидент произошел в в/ч 3005. "Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они будут нас защищать во время российско-украинской войны?" – возмутился он.

Напомним, что Олег Газманов периодически выступает на оккупированных территориях, ему запрещен въезд в Украину.