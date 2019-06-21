Во Львове не пустили в школу министра образования, где она ранее работала: в горсовете отрицают этот факт

В мэрии сообщили, что речь шла о намерениях провести политическую агитацию в учебном заведении.

Во Львовском городском совете утверждают, что не создавали препятствий министру образования и науки Лилии Гриневич провести встречу в одной из школ города.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили в пресс-службе горсовета, комментируя соответствующее заявление министра о том, что для проведения встречи с учителями школы чиновница из городского управления образования требовала получить на это разрешение мэра.

«Никакой информации в город о встрече министра образования и науки Украины с учителями не поступало. Зато состоялась коммуникация директора департамента образования Львовской ОГА с руководителем учебного заведения, шла речь об определенной политической агитации, поскольку на встрече должен был присутствовать один из кандидатов в депутаты. Мы считаем недопустимым проводить политическую агитацию в учебных заведениях города», - сообщили в управлении образования Львовского городского совета.

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В пресс-службе горсовета также подчеркнули, что организация официальных рабочих поездок министра образования и науки относится к компетенции департамента образования и науки Львовской ОГА.

«Львовский городской совет не понимает позиции департамента образования и науки Львовской ОГА, который в этом вопросе проигнорировал город», - говорится в комментарии.

Как написала сегодня на своей странице в Facebook министр образования и науки Лилия Гриневич, чиновница Львовского городского совета не впустила ее в учебное заведение поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить введение реформы.

«Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить введение реформы. Чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы. Но политической целесообразности нет дела к реформе. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита это будет не удобно», - отметила Гриневич.

После реакции ЛГС, Гриневич дописала: "Появилась позиция Городского Совета Львова, они продолжают требовать официального письма. Отныне разговор с начальником управления образования официальным не считается. О политической агитации вообще смешно, посмотрите наши встречи с тренерами".

Как известно, Гриневич баллотируется в Верховную Раду по списку партии «Украинская стратегия Гройсмана». Она входит в её первую десятку.